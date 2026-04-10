アーティストとして活動するマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）が、日本初の大規模個展「MARTIN MARGIELA AT KUDAN HOUSE」を東京都の登録有形文化財「九段ハウス」で開催する。期間は4月11日から29日まで。開催前日の今日、関係者向けに内覧会を開催し、その全貌を公開した。【画像をもっと見る】同展では、1927年に建てられた歴史と生活の痕跡を感じるスパニッシュ建築様式の邸宅を舞台に、マルタン・マルジェラがコラ