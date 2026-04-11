この記事をまとめると ■融雪剤として使われる塩化カルシウムは凝固点を下げ凍結を防ぐ物質だ ■即効性があり冬の道路対策として広く使われる ■一方で車体のサビを招くため洗浄が重要になる 手軽さゆえに普及したが見逃せない点も 冬の寒さや路面凍結は油断禁物である。冬の道路の凍結防止に活用されるのが塩化カルシウムだ。ほかにも雪を融かしたり、濡れた路面を凍りにくくしたりする融雪剤はあるが、一般にもっともよく利用