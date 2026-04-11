映画『小学校〜それは小さな社会〜』が話題になり、日本式の教育が世界で注目を集めている。しかし、その裏には先生たちの長時間労働の問題がある。どう解決していけばいいのだろうか。【映像】超多忙な教員の仕事内容ニュース番組『わたしとニュース』では、自治体向けに学校改革のアドバイスなどを手がける一般社団法人ライフ＆ワーク代表理事の妹尾昌俊氏の見解を交えながら、同映画を手掛け、初の著書『それでも息子を日本