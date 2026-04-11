【ワシントン共同】トランプ米政権は10日、首都ワシントンで建設を目指す米版「凱旋門」の完成予想図を公表した。高さ250フィート（約76メートル）で「神の下の一つの国」との言葉が刻まれ、頂上には翼がある黄金色の自由の女神像を据えている。同日、建設計画案を審査機関に提出した。トランプ大統領は交流サイト（SNS）で「世界で最も壮大で美しい凱旋門になる」と強調。米国にとって「素晴らしい資産」になるだろうとアピー