軽くて気軽に持てて、荷物もしっかり入る――そんな、つい毎日手に取ってしまいそうなバッグを探しているなら、【ワークマン】の「メッシュバッグ」をぜひチェックしてみて。通勤や買い物、レジャーなど幅広いシーンに使えそうな実用的なつくりで、出番が多くなる予感です。 仕切り & ポケット付きで荷物を整理しやすい 【ワークマン】「ハニカムメッシュショルダー」\1,90