今年１月の第１０２回箱根駅伝１４位で２１年ぶりにシード権（１０位以内）を逃した東洋大は１１日、東洋大ＯＢで２０１２年箱根駅伝優勝メンバーの山本憲二氏（３６）がコーチに就任したことを発表した。山本コーチは２００８年に石川・遊学館高から東洋大に入学。「２代目・山の神」と呼ばれた柏原竜二さん（３６）らと同期。箱根駅伝には３年時の２０１１年に初出場し、アンカーの１０区を担った。２位でタスキを受けた山本