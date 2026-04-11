◆米大リーグカージナルス―レッドソックス（１０日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１０日（日本時間１１日）、敵地・カージナルス戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。出場３試合連続の“マルチ出塁”を記録した。２５年途中までドジャースに所属し、昨季はレ軍で同僚だった右腕メイに対し、初回２死の第１打席は左足つま先付近に死球。４回先頭では右前打を放ち、チ