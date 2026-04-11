〈「女子というだけで下に見られた」生理中の過酷な訓練、ナプキンは替えられず…“合格者5人”の狭き門を突破した“防大女子”が回想する「過酷な現実」〉から続く日本の平和を担う約22万人の自衛隊員。その巨大組織において、指揮官として現場を動かすリーダー層が「幹部自衛官」だ。【画像】インタビュー取材に応じた松田小牧さん1987年生まれの松田小牧さんは、2007年に防衛大学校へ入校。2011年に卒業後、幹部自衛官を目