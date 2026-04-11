気温が高くなり、そろそろ真冬にお世話になった羽毛布団をケアしたり、押し入れにしまおうと考えている人は多いのではないでしょうか。日本のベッドメーカー・フランスベッド（東京都新宿区）が、羽毛布団のケアに関する、ついついやりがちな「5大NG行為」を紹介しています。【えっ！】こんなに違うの！羽毛布団「打ち直し」のビフォー＆アフター“正しいケア法”も羽毛布団とは、一般的にダウン（羽毛）の割合が50％以上