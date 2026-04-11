〈「お前たちは男でも女でもない」髪をバッサリと切り、銃を手にして走り回る“防大女子”…それでも彼女が「命を捨てる覚悟を決める」ワケ〉から続く日本の平和を担う約22万人の自衛隊員。その巨大組織において、指揮官として現場を動かすリーダー層が「幹部自衛官」だ。【画像】陽キャJKだった高校時代、ドーラン顔の防大生活も…この記事の画像をすべて見る1987年生まれの松田小牧さんは、2007年に防衛大学校へ入校。2011年