藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑み、フルセットの死闘となった第75期ALSOK杯王将戦七番勝負。運命の最終局で立会人を務めたのは、桐山清澄九段（78）だった。【画像】レジェンド棋士がずらり…桐山九段がA級で戦った相手を見る2022年4月の引退から、まもなく4年。「教授」こと勝又清和七段が、今だからこそ明かせる秘話を訊いた。桐山清澄九段©平松市聖／文藝春秋※2020年撮影◆◆◆桐山は18歳で棋士になってから74