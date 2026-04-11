双子の兄弟と姉妹同士で結婚し、50年以上も夫婦二組で同じ屋根の下で暮らしながら、仕事もしている、兄の深見忠義さん（83）と姉の深見美智子さん（77）、弟の深見孝晴さん（83）と妹の深見喜久子さん（77）の二組の夫婦。【衝撃画像】「全く同じ顔の夫婦が2組…？」「どうなってるの？」見分けがつかないほどのW双子の驚きの合同結婚式を全部見るそれぞれ2人の子どもに恵まれ、今では孫たちも集う賑やかな大家族を築き上げた4