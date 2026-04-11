〈兄弟が「双子同士で結婚したい」と二世帯住宅を建てて、“お嫁さん”探しを…4人の一卵性双子夫婦が明かす、レアすぎるお見合い実現までの経緯〉から続く双子の兄弟と姉妹同士で結婚し、50年以上も夫婦二組で同じ屋根の下で暮らしながら、仕事もしている、兄の深見忠義さん（83）と姉の深見美智子さん（77）、弟の深見孝晴さん（83）と妹の深見喜久子さん（77）の二組の夫婦。【衝撃画像】「全く同じ顔の夫婦が2組…？」「どう