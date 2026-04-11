魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長が10日、米国とイランの「2週間の停戦」合意に関連し「ホルムズ海峡の通航は円滑でない」とし「当分はサプライチェーンの不確実性が続くだろう」という見方を示した。魏室長はこの日午後、青瓦台（チョンワデ、大統領府）で開かれた記者懇談会で最近の中東状況と韓国の対応戦略を説明し、このように明らかにした。続いて「原油・ナフサの代替調達先発掘のための努力を継続する」とし「在外公