〈「『ところで（男女の）ペアは？』と聞いたら…」4人でデート中にプロポーズ、合同結婚式をした4人の双子夫婦が語る、揉めなかった夫婦の組み合わせ〉から続く双子の兄弟と姉妹同士で結婚し、50年以上も夫婦二組で同じ屋根の下で暮らしながら、仕事もしている、兄の深見忠義さん（83）と姉の深見美智子さん（77）、弟の深見孝晴さん（83）と妹の深見喜久子さん（77）の二組の夫婦。【衝撃画像】「全く同じ顔の夫婦が2組…？」