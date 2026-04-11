2001年に解散したバンド、“ジュディマリ”こと「JUDY AND MARY」。それから四半世紀となる2026年、ギターを担当していたTAKUYAさん（54）がタイへの移住を発表して話題を呼んだ。【あれから四半世紀】ジュディマリ解散から25年…今も変わらない色気を漂わせるTAKUYAさんをたっぷり見る伝説となったバンドの一員として、そして解散以降もファンを魅了してきた華やかなギタースタイルとは裏腹に、10代は苛烈ないじめに加えて頭