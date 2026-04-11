〈「あ、壊れたって感覚」中2で頭蓋骨を骨折、学生寮では夜中に“タコ殴り”される日々…元ジュディマリ・TAKUYA（54）の壮絶すぎる学生時代〉から続く解散から25年も経つ中、いまだに「再結成して欲しい」という声が絶えないバンド「JUDY AND MARY」。その音楽性の一翼を担ってきたのがギタリストのTAKUYAさん（54）だ。【貴重写真】ジュディマリ解散から25年…今も変わらない色気を漂わせるTAKUYAさんをたっぷり見るTAKUYAさ