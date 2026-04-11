ＪＲ東日本は８日、２０２５年春に中央線快速・青梅線で本格導入したグリーン車の営業収入が、初年度の目標としていた年間８０億円を超えたと発表した。グリーン車は、着席サービスの提供や混雑緩和を目指し、東京―大月間を運行する中央線快速の全列車と、青梅線の立川―青梅間に直通運転する列車に導入された。２４年１０月に試験運行が始まり、昨年３月から本格運行されていた。平日の１日あたりの平均利用者は昨年７月に