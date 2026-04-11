昨年末でコールドスリープに入った「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香（37）が10日、自身のインスタグラムを更新。約2カ月ぶりの更新で近影を公開した。2月15日以来の投稿で「部屋中一生断捨離してたら 春になりました笑」と桜をバックにした愛犬たちとのショットを披露した。「春服も春ご飯も楽しくていっぱい運動してまーーす」と近況報告。「ワン達とお散歩もよく行ってるリードを口に咥えて玄関まで持ってくるんよ