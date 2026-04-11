キャセイパシフィック航空は、「春のマイルアップ」キャンペーンを4月10日から5月8日まで開催する。キャセイ会員を対象に、日本発ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス往復航空券を購入すると、最大6,000マイルを獲得できる。出発期間は4月10日から6月30日まで。プロモーションコードは「JPSPRING」。方面は香港・台湾・中国・東南アジア・南アジア行きで最大5,000マイルを付与する。木曜出発限定で1,000