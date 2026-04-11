Appleは、動画ストリーミングサービス「Apple TV」で、Apple Original Films「アウトカム」の世界同時配信を開始した。ジョナ・ヒルが監督と共同脚本を務め、キアヌ・リーブスが主演するダークコメディ作品。 画像提供 Apple TV 作品の概要 「アウトカム」は、キアヌ・リーブス演じるハリウッドスターのリーフが主人公の物語。リーフのもとに自身のキャリアを終わら