ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太（３３）が、俳優として存在感を高めている。ロイヤルで気品のある振る舞いから“舘様”の愛称でバラエティーでも活躍する中、映画やドラマにも積極的に出演。放送中のテレビ朝日系「ターミネーターと恋しちゃったら」（土曜、後１１・００）では連続ドラマ初主演を果たしている。「どんなジャンルも一生懸命やらせていただく」と信条を語り、グループ活動についても「継続」とキーワードを挙げた。