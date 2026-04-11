１６年目の新天地で、ベテランがいぶし銀の働きを見せている。日本ハム・島本浩也投手（３３）は開幕から４試合に登板して１ホールド。走者を背負った場面での火消しが光る。プロ入りから１５年を過ごした阪神からのトレード移籍。大きな影響を受けたという古巣の阪神・藤川球児監督（４５）の教えが、リリーバーとしての幹となっている。開幕戦で巡って来た新天地デビューは、いきなり１点ビハインドの八回２死満塁。島本は外