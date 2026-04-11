女優森七菜（24）が10日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜午後11時）にゲスト出演。芸人からの誘いの言葉に対し、プライベートの予定を思わず漏らしてしまい、MCの有田哲平からやんわり“注意”される一幕があった。主演映画「炎上」（長久允監督）が同日公開された森は、ゲストのアインシュタイン河井ゆずる、EXITりんたろー。、ぺこぱシュウペイ、永野とともに、「メンズビューティー」を題材にした大喜利に挑戦。