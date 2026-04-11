借金をさっさと返して、普通の仕事に戻ろう。最初はそう思っていた。ところが、気づけば女性は38歳で風俗嬢歴は15年になっていた。彼女は今、穏やかな日常を取り戻しつつあるが、果たしてどのように風俗業界から抜け出したのか。ノンフィクションライターの旦木瑞穂さんが取材した――。（後編／全2回）【前編のあらすじ】怒りのスイッチがいつ入るかわからない父親。その父親や母方の祖母に関する愚痴を吐き出す母親。長女である