お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が１１日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」で、美術大学に進学したことを報告した。土屋は１０日、インスタグラムに「実はこの２年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました。周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と記していた。ラジオであらためて美大進学を