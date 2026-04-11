アストロズのエスパーダ監督が称えたイチロー氏の功績日本人初の米国野球殿堂入りを果たした、マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の銅像が完成し、10日（日本時間11日）に本拠地T-モバイルパークで除幕式が行われた。この日の対戦相手となるアストロズのジョー・エスパーダ監督がイチロー氏への思いを語った。イチロー氏の銅像について聞かれたエスパーダ監督は「見たよ。序幕の際に、腕が落ちた