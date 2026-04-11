地方から上京する人々を待ち受けるのは吉か凶か。西日本の海沿いの田舎町で生まれ育った女性が高卒後に正社員として働き始めた都内の会社は「ブラック」だった。その後も災厄が降り注ぎ、生活苦に陥ったのに、誰も手を差し延べてくれなかった女性の半生をノンフィクションライターの旦木瑞穂さんが取材した――。（前編／全2回）厚生労働省によると、2025年3月時点の生活保護の申請件数は、2万2484件（前年同月比867件増加、4.0％