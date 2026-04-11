「1年半後の気持ちなんかわかんない」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、“予約が取れない店”への本音を語った――。佐久間宣行氏○“予約の取れない店”が減ってほしい理由8日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)で、「最近、怒ったことがあって……。本当に嫌なの」と切り出した佐久間氏。続けて、「『東京カレンダー』はいい雑誌だと思いますよ」と前置きしつつ、「“