浦和学院高時代に慣れ親しんだ県営大宮でプロ入り後初登板■ロッテ 6ー3 西武（10日・県営大宮）初の開幕投手を務めた右腕に、試練が降りかかっている。西武・渡邉勇太朗投手は10日、埼玉県営大宮公園野球場で行われたロッテ戦に先発。6回2/3を2失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、今季3試合目の登板でも白星は付かなかった。「久しぶりです……」。試合前練習でグラウンドに足を踏み入れた渡邉は、懐かしそうに目をしばた