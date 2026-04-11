BTSのワールドツアー初公演に後輩アーティストから俳優、スポーツスターまで多くの韓国セレブが集結し、話題を集めている。BTSは4月9日、高陽（コヤン）総合運動場でワールドツアー「ARIRANG」の公演を開催した。【写真】V、ツアー初日の“最強ビジュアル”！約6年半ぶりに完全体で行われたスタジアム公演には、会場に多くの著名人の姿が見られ、注目を集めた。IVEのウォニョンをはじめ、Stray Kidsのバンチャン、ATEEZのジョンホ