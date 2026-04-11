自己紹介の仕方を少し工夫すれば、周りの男性よりも女性の印象に残りやすくなるかもしれません。そこで今回はオトメスゴレンの女性読者のみなさんに、どんな自己紹介をする男性に対して好印象を抱くのか聞いてみました。【１】他の男性より少し大きめな声で自己紹介をする。「声が少し大きいだけで、元気な感じが伝わってくる」（２０代女性）のように、自己紹介の時の声が少し大きかったというだけで、元気なキャラが伝わってくる