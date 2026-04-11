【TENITOL 雪音クリス】 予約期間：4月11日10時～5月18日23時59分 発送：10月予定 価格：8,800円 フリューは、フィギュア「TENITOL 雪音クリス」の予約を4月11日10時から5月18日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで受け付ける。受注販売となり、価格は8,800円。商品の発送は10月を予定している。 本商品は、「戦姫絶唱シンフォギア XV」より、シンフ