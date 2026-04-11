お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之が１１日、相方の塙宣之と共にパーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜・午前９時）に生出演した。土屋は１０日に自身のインスタグラムを更新し、美術大学に進学したと報告した。２年間予備校に通い、受験で見事合格したという。この日の生放送で土屋は、美大を受験した理由、昨年、東京芸大だけを受験し不合格だったことなど