世代を超えて愛され続けるHELLOKITTYと、遊び心のある雑貨ブランドearPAPILLONNERが初コラボ♡可愛らしさと上品さを絶妙にミックスした、大人女性も楽しめる特別なコレクションが誕生しました。リボンモチーフをさりげなく取り入れたデザインは、日常使いにもぴったり。いつものコーデにほどよいときめきをプラスしてくれる注目アイテムです♪ 大人可愛いリボンデザイン ©2026 SANRIO CO., LTD. APPROV