訪朝した中国の王毅外相（左）と握手する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝10日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮労働党機関紙、労働新聞は11日、金正恩党総書記が10日に平壌で中国の王毅外相と面会した際に笑顔でもてなしたり、手を取り合ったりする様子を1面で報じた。中朝の親密ぶりを強調する狙いがあるとみられる。同紙によると、金氏は「社会主義を核とする朝中の友好関係を最も大切にし、最優先に