8人組グループ・timeleszが、10日に放送されたテレビ朝日系『騒音上等！音鳴り部1時間SP』に出演。メンバーが菊池風磨に本音と感謝の言葉を贈った。【番組カット】わちゃわちゃ…！学ラン姿で教室で盛り上がるtimelesz＆盛山晋太郎メンバーから「前髪をいじる」(寺西)「下ネタをいう」(猪俣)などのコメントが寄せられた中で感謝の言葉も。原嘉孝は「守りたい、守ってもらいたい、一緒に歩んでいきたいと思えたメンバーと出会