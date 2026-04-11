鹿児島県・沖永良部島で捕獲されたチョウ「アサギマダラ」が、羽に記された文字などから岡山市内で放された個体と判明した。捕獲された3月26日にチョウの写真がX（旧ツイッター）に投稿されると、小さな命の大海原を越える長旅に思いを巡らせてか、1週間で表示回数は600万回超とバズった。このアサギマダラが放たれたのは昨年11月で、5カ月近い経過時間、さらには島で捕獲された時期から、研究者は「定説を覆す発見かも」と注目