私はレナ。アリサと会った数週間後、用事で駅前へ行った私。アリサが消費者金融の自動契約機から出てくるのを目撃してしまいました。アリサの顔には、焦りと不安だけが張り付いています。その瞬間、アリサのセレブ生活が「借金」という危うい土台の上に成り立っていたことを悟りました。決定的な証拠を見てしまった私は、アリサが私に相談してくれなかったことに深い悲しみを覚えました。リビングで家事をしていると、滅多にかかっ