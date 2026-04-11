牛丼チェーン「すき家」などを手がけるゼンショーホールディングスの創業者、小川賢太郎さん（享年・77）が4月6日に心筋梗塞のために死去した。ゼンショーは2025年3月期に国内外食企業として初めて売上高1兆円を突破した。時価総額も2026年には1兆円を超えたと報じられている。 【画像】「（日本人は）ベンチプレスやって体鍛えて牛丼食ってれば戦争に負けなかった」という小川さんが愛した一品