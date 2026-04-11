ツアー支給品。その響きに心をくすぐられるアマチュアゴルファーは少なくないはず。もちろん筆者もその一人だ。今回はキャロウェイのツアーバンで見つけた、普段は目にできない“スリーブの世界”を紹介したい。【実物写真】ツアー支給スリーブ、その中身を一つずつ公開量販店で販売されているクラブに装着される通常スリーブに加え、ツアー現場にはいわゆる“支給品”として扱われる3種類のスリーブが存在する。通常スリーブは白