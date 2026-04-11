新ルール導入から１週間…マナーに変化はあった？ ４月１日から導入された、自転車の違反運転に対する「青切符」。違反行為は計１１３にのぼり、スマートフォンを使用しながら運転する「ながら運転」や「信号無視」なども含みます。 【写真を見る】ながらスマホ運転の自転車は？「青切符」導入後の大阪・難波 新ルールとなって１週間。自転車マナーに変化はあったのか？そして、困惑の声は