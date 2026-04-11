大阪市で中国人の男性が襲われ現金500万円が入ったかばんが奪われた事件で、逃走を続けていた実行役の男が新たに逮捕されました。 強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の山本登惟容疑者（22）です。 警察によりますと、山本容疑者は2月25日、大阪市住吉区の路上で、中国人の会社員の男性（37）にスタンガンを押し当て顔面を殴る暴行を加えて重傷を負わせ、現金500万円が入った手提げかばんを奪った疑いがもた