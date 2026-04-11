去年12月、新潟県長岡市のドラッグストア2店舗で、合計4万円以上のサプリメントを盗んだ疑いで、無職の女が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、柏崎市佐水に住む無職の女(46)です。 女は去年12月15日午後4時前、長岡市のドラッグストアでサプリメント4点（販売価格合計2万2204円）を盗んだあと、車で移動し、市内の別のドラッグストアでもサプリメント合計3点（販売価格合計2万1967円）を盗んだ疑いが持たれています