4月11日未明、京都府与謝野町で住宅が全焼する火事があり、この家に住む60代の男性と連絡が取れなくなっています。 11日午前5時前、京都府与謝野町後野で「火事だ」と消防に通報がありました。 消防車4台が出動し、火は約2時間後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。 警察によりますと、この家には63歳の男性が１人で住んでいましたが、現在男性と連絡が取れなくなっているというこ