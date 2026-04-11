歌手・氷川きよしが10日、大阪・新歌舞伎座で座長を務める『氷川きよし特別公演』をスタートさせた。【写真多数】『氷川きよし特別公演』の様子芝居＆歌と大奮闘東京・明治座（1月31日〜2月18日）を皮切りに、愛知・御園座（3月6日〜3月18日）、大阪・新歌舞伎座（4月10日〜4月19日）、福岡・博多座（4月25日〜4月30日）の4大都市の劇場を巡る『氷川きよし特別公演』。第一部の芝居『白雲の城』は、氷川きよしの代表曲から