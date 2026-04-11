ABEMAで4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり生放送される特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、オリジナルバラエティ番組『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』を放送する。参加芸人にアンケートインタビューを敢行し、本日はチーム金&チームキャラのインタビューをお届けする。【視聴ページ】『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』このたび特別番組『30時間限界突破フェス』の2日目となる4月12日（日）午後1