お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「チキンラーメンで【屋台風！汁なしオムラーメン】パリパリ＆柔らか食感が織りなす新感覚レシピ」と題した動画をアップした。【動画】沼確定！チキンラーメンで「汁なしオムラーメン」概要欄では「今回は子どもの頃から大好きなチキンラーメンを使わせていただき、タイの屋台飯からヒントを得た「オムチキンラーメン」を作りました。パリパリ＆柔ら