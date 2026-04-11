キーボードの中にPC本体を収めてしまった、HP「EliteBoard G1a Next Gen AI PC」をレビューします。EliteBoard G1a Next Gen AI PCは、CES 2026 Innovation Awardsを受賞したキーボード型PCです。コンパクトなキーボード筐体にAMD Ryzen AI 7 PRO 350や最大50TOPSのNPUを搭載し、モニターにUSB-Cケーブル1本で接続するだけでデスクトップPC環境が完成します。日本HPの直販価格は税込232,800円〜で、今回レビューするRyzen AI 7 PRO