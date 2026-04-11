桜島で山体膨張 桜島で、山体膨張を示す地殻変動が観測されています。南岳山頂火口および昭和火口から1キロを超えて飛散する大きな噴石や小規模な火砕流を伴う噴火が発生するおそれがあります。風下側では降灰に注意が必要です。 桜島では、きのう10日正午ごろから傾斜計及び伸縮計で、山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。南岳山頂火口または昭和火口で、この山体膨張が一度に解消されるような噴火が発生すると、桜